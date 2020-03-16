2020-03-16T14:55:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В саратовских храмах от коронавируса дезинфицируют киоты икон, свечные ящики, столы

В епархии приняли дополнительные меры профилактики распространения коронавируса — на заборах повесили памятки Минздрава
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Во всех храмах Саратовской епархии проводится дезинфекция пола, столов, свечных ящиков, обрабатываются киоты икон, для запивки после причастия и у бака со святой водой используется одноразовая посуда. О принятии дополнительных мер профилактики распространения коронавируса на приходах и в монастырях Саратовской епархии сообщили в пресс-службе епархиального управления.

Памятки Минздрава РФ «Что надо знать о коронавирусе» размещены на досках объявлений в ограде храмов.

Санитарно-профилактические меры принимаются также в Саратовской православной духовной семинарии. Занятия здесь пока продолжаются для особого решения.

Прихожан также просят воздержаться от посещения храма, если они уже заболели ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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