В саратовских храмах от коронавируса дезинфицируют киоты икон, свечные ящики, столы
Во всех храмах Саратовской епархии проводится дезинфекция пола, столов, свечных ящиков, обрабатываются киоты икон, для запивки после причастия и у бака со святой водой используется одноразовая посуда. О принятии дополнительных мер профилактики распространения коронавируса на приходах и в монастырях Саратовской епархии сообщили в пресс-службе епархиального управления.
Памятки Минздрава РФ «Что надо знать о коронавирусе» размещены на досках объявлений в ограде храмов.
Санитарно-профилактические меры принимаются также в Саратовской православной духовной семинарии. Занятия здесь пока продолжаются для особого решения.
Прихожан также просят воздержаться от посещения храма, если они уже заболели ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU