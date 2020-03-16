СГУ перевел всех студентов на дистанционное обучение
Ректор Саратовского госуниверситета Алексей Чумаченко объявил о переводе всех занятий на дистанционную форму.
Соответствующий приказ подготовлен сегодня, 16 марта. Занятия продолжатся не в аудиториях, а в виртуальном пространстве.
- Нам с вами надо выполнить две задачи: сохранить свое здоровье и здоровье близких и продолжить с максимальной эффективностью наши учебные занятия.
Руководство университета, факультетов, институтов сделает все возможное, чтобы обеспечить учебный процесс. В канун сессии мы планируем провести интенсивы по всем учебным дисциплинам и дополнительные консультации перед экзаменами и зачетами, — говорится в заявлении Алексея Чумаченко.
Ректор призвал студентов использовать появившееся у них время для самообразования, использовать возможности интернета, читать хорошие книги.
- Я очень надеюсь на то, что коллектив Саратовского университета проявит должную выдержку, организованность, умение адаптироваться к новым условиям. А если мы с вами не будем забывать чаще мыть руки, разумно относиться к своему здоровью, ограничим посещение массовых мероприятий, вовремя поможем пожилым людям, находящимся в группе риска, — мы обязательно справимся с возникшей ситуацией, — заявил Чумаченко.
ИСТОЧНИК KP.RU