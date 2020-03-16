СГУ перевел всех студентов на дистанционное обучение

16 Март 2020 2020-03-16T12:38:29+03:00

Ректор Алексей Чумаченко выступил с обращением к студентам: «Мойте руки и больше читайте»

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Ректор Саратовского госуниверситета Алексей Чумаченко объявил о переводе всех занятий на дистанционную форму.

Соответствующий приказ подготовлен сегодня, 16 марта. Занятия продолжатся не в аудиториях, а в виртуальном пространстве.

- Нам с вами надо выполнить две задачи: сохранить свое здоровье и здоровье близких и продолжить с максимальной эффективностью наши учебные занятия.

Руководство университета, факультетов, институтов сделает все возможное, чтобы обеспечить учебный процесс. В канун сессии мы планируем провести интенсивы по всем учебным дисциплинам и дополнительные консультации перед экзаменами и зачетами, — говорится в заявлении Алексея Чумаченко.

Ректор призвал студентов использовать появившееся у них время для самообразования, использовать возможности интернета, читать хорошие книги.

- Я очень надеюсь на то, что коллектив Саратовского университета проявит должную выдержку, организованность, умение адаптироваться к новым условиям. А если мы с вами не будем забывать чаще мыть руки, разумно относиться к своему здоровью, ограничим посещение массовых мероприятий, вовремя поможем пожилым людям, находящимся в группе риска, — мы обязательно справимся с возникшей ситуацией, — заявил Чумаченко.

ИСТОЧНИК KP.RU