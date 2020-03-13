2020-03-13T22:43:31+03:00
Общество

В правительстве Саратовской области провели совещание с представителями аптечных сетей

Наумов: запасы средств индивидуальной защиты были скуплены предприимчивыми дельцами и отправлены в неблагополучные по коронавирусу страны
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Заместитель председателя Правительства Саратовской области Сергей Наумов 13 марта провел совещание с представителями аптечных сетей и профильных органов власти по вопросу обеспеченности медсредствами профилактики вирусных инфекций.Об этом "КП-Саратов" сообщили в секретариате зампреда.

- Вопрос доступности, например, масок в аптеках в последний десяток лет был решен абсолютно эффективно — запасов ежегодно хватало даже в периоды относительно высокой заболеваемости. Сегодня ситуация сложилась так, что запасы средств индивидуальной защиты были скуплены предприимчивыми дельцами и отправлены в неблагополучные по коронавирусу страны. Кто пытался нажиться на теме, без преувеличения, национального значения, будут разбираться правоохранители. А нам нужно понять, как решить вопрос сейчас, — обратился к участникам совещания Сергей Наумов.

Представители бизнес-сообщества сообщили, что в настоящее время все производители и поставщики направили основные объемы поставок в учреждения здравоохранения, в основном в другие регионы. В связи с этим, в свободную продажу маски пока не поступают. Прогноз по поставкам в сети — не ранее, чем через 10 дней.

Как отметил и.о. министра здравоохранения Станислав Шувалов, в медучреждениях региона сегодня уже сформирован неснижаемый запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции минимум на 1,5 месяца. Поэтому сегодня основной вопрос — в наполнении прилавков аптек и торговых сетей.

- Особо отмечу, что медики настоятельно рекомендуют не сужать тему профилактики ОРВИ только до ношения одноразовых масок. Это не единственный, да и не самый эффективный метод. Нужно обратить внимание, в первую очередь, на элементарную гигиену, а также избегать мест массового скопления людей в закрытых пространствах, - сказал Шувалов.

Зампред Сергей Наумов поручил областному министерству промышленности и энергетики в кратчайшие сроки проработать вопрос организации производства масок силами местных текстильных предприятий, а также возможность использования мощностей, имеющихся в исправительных учреждениях.

Торговым сетям была адресована настоятельная рекомендация проработать с поставщиками и производителями вопрос скорейшего наращивания производства и закрытия имеющегося дефицита масок в Саратовской области. Правительство области готово оказать в этом необходимую поддержку.

- Мы сегодня ведем с производителями и поставщиками открытый и предметный разговор и просим предпринимателей, особенно крупные сети, проявить ответственность и гражданскую позицию и приложить максимальные усилия для решения этого сложного вопроса, - отметил Сергей Наумов.

В итоге, подчеркнули на совещании, важно всем в разы увеличить применение все санитарно-гигиенических мер защиты: элементарные мытье рук, обработка помещений и предметов труда и быта, ограничение контактов, а при подозрении на болезнь добровольная изоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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