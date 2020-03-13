Балаковец нашел кусок ракушки в упаковке консервов

13 Март 2020 2020-03-13T13:54:05+03:00

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Вчера, 12 марта, в паблике «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» местный житель Сергей Куранов рассказал о необычной находке, которая ему попалась при покупке консервов в одном из магазинов сети «Магнит».

Мужчина уточнил, что внутри упаковки рыбного лакомства марки «Хамса» обнаружился кусок ракушки.

В комментариях под записью местные жители стали рассказывать о своих сюрпризах при покупке провианта. Анна Саакян приобрела сыр, который оказался с плесенью, такая же ситуация была у Екатерины Кузив.

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ИСТОЧНИК KP.RU