Балаковец нашел кусок ракушки в упаковке консервов
Вчера, 12 марта, в паблике «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте» местный житель Сергей Куранов рассказал о необычной находке, которая ему попалась при покупке консервов в одном из магазинов сети «Магнит».
Мужчина уточнил, что внутри упаковки рыбного лакомства марки «Хамса» обнаружился кусок ракушки.
В комментариях под записью местные жители стали рассказывать о своих сюрпризах при покупке провианта. Анна Саакян приобрела сыр, который оказался с плесенью, такая же ситуация была у Екатерины Кузив.
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ИСТОЧНИК KP.RU