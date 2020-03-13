Жительница Саратова нашла деревяшку в батоне
Это не единственная необычная находка саратовцев в хлебобулочных изделиях
Фото из соцсети
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Жительница Саратова нашла в батоне кусок деревяшки.
- Это что-то новенькое, — написала Юлия Каурова в социальной сети.
Комментаторы поста в группе «Саратов онлайн» отметили, что тоже находили в хлебобулочных изделиях необычные вещи: кто-то болты, а кто-то крысу.
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ИСТОЧНИК KP.RU