2020-03-13T10:49:50+03:00
Общество

Жительница Саратова нашла деревяшку в батоне

Это не единственная необычная находка саратовцев в хлебобулочных изделиях
Ольга Симонова
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Жительница Саратова нашла в батоне кусок деревяшки.

- Это что-то новенькое, — написала Юлия Каурова в социальной сети.

Комментаторы поста в группе «Саратов онлайн» отметили, что тоже находили в хлебобулочных изделиях необычные вещи: кто-то болты, а кто-то крысу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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