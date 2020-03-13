2020-03-13T11:20:52+03:00
Общество

Саратовским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездов

В 2019 году на переездах в Саратовской области произошло 9 ДТП
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На переездах в Саратове провели профилактикуНа переездах в Саратове провели профилактику
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Вчера, 12 марта, в Заводском районе Саратова прошла акция «Безопасность на железнодорожных переездах», организованная сотрудниками Приволжской дирекции инфраструктуры.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий выбрали два оживлённых переезда, расположенных на 3 км перегона Саратов-3 – Князевка и на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание. В первом случае магистраль пересекает Пензенскую улицу в Заводском районе Саратова, а во втором – Ново-Астраханское шоссе. Каждые сутки через упомянутые объекты проезжает в среднем 33 тыс. автомобилей и более 170 поездов. Оба объекта оборудованы световой и звуковой сигнализацией, а также автоматическими устройствами заграждения.

В 2019 году на железнодорожных переездах ПривЖД произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. Из них 9 – в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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