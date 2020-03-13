В Волжском районе Саратова похитителя драгметаллов задерживал СОБР
Еще на январских праздниках неизвестный вор забрался на второй этаж дома на Набережной космонавтов в Саратове, вскрыл пластиковое окно и вынес из квартиры золотые и серебряные украшения на солидную сумму.
В ходе операции «Антикриминал» 12 марта полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали и доставили в отдел 38-летнего безработного, зарегистрированного в городе Пугачев, который ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Он признался, что все драгоценности продал неизвестному. Его отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU