В Волжском районе Саратова похитителя драгметаллов задерживал СОБР

13 Март 2020 2020-03-13T10:29:31+03:00

Вор унес из квартиры на набережной Космонавтов золото и серебро на значительную сумму

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Еще на январских праздниках неизвестный вор забрался на второй этаж дома на Набережной космонавтов в Саратове, вскрыл пластиковое окно и вынес из квартиры золотые и серебряные украшения на солидную сумму.

В ходе операции «Антикриминал» 12 марта полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали и доставили в отдел 38-летнего безработного, зарегистрированного в городе Пугачев, который ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Он признался, что все драгоценности продал неизвестному. Его отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU