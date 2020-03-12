Полиция: Жители Саратова продолжают пополнять кошельки мошенников
Телефонные и интернет-мошенники с начала 2020 года выманили у доверчивых саратовцев более 17 млн рублей.
Всего, как сообщили в УМВД по Саратову, официально зарегистрировано уже более 600 случаев мошенничества дистанционным способом. Почти всегда жертвы сами, добровольно переводят средства преступникам.
- Жители областного центра, несмотря на профилактические мероприятия, продолжают пополнять кошельки мошенников. К активной работе по профилактике подключились представители органов власти, общественники, именитые спортсмены. Вместе мы призываем: будьте бдительны! Не дайте мошенникам обмануть себя! - призвали в полиции Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU