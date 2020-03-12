Упавший кран на стройке в Саратове повредил трубу отопления

12 Март 2020 2020-03-12T16:44:35+03:00

Кран рухнул на стройке в Саратове. Фото Саратовской областной службы спасения

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Стали известны подробности ЧП в Ленинском районе Саратова, где сегодня, 12 марта, рухнул башенный кран.

Как сообщил «КП-Саратов» руководитель областной службы спасения Юрий Юрин, при падении никто не пострадал, так как на тот момент в кабине крана никого не было.

Пострадавших нет. Фото Саратовской областной службы спасения

Кран рухнул вдоль строящегося дома на улице Блинова, 50. На тот момент на площадке никого не было, так как работы приостановлены из-за дождя.

В тот момент на стройке никого не было. Фото Саратовской областной службы спасения

Предположительно, причиной аварии могли стать сильные порывы ветра.

Причиной падения мог стать сильный ветер. Фото Саратовской областной службы спасения

При этом кран повредил теплопровод диаметром 1,2 тыс. мм. Сейчас из него валит пар.

При падении была повреждена труба отопления. Фото Саратовской областной службы спасения

На месте остаются работать сотрудники областной и городской служб спасения, а также администрации Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU