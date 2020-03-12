2020-03-12T15:59:27+03:00
Происшествия

На стройке в Солнечном рухнул башенный кран

На место выехали спасатели [видео]
Екатерина Семенова
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Упал кран на стройплощадке в Саратове. Скриншот места ЧП на "Яндекс.картах"Упал кран на стройплощадке в Саратове. Скриншот места ЧП на "Яндекс.картах"
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В поселке Солнечный Саратова рухнул строительный кран.

ЧП случилось по адресу Блинова, 50в.

В Саратовской областной службе спасения подтвердили «КП-Саратов», что сейчас спасатели выехали на место происшествия.

По информации издания, застройщик — ЗАО «Волгожилстрой». В компании пока не знают подробностей ЧП.

Рухнул строительный кран в Солнечном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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