По проспекту Кирова в Саратове разъезжал элитный спорткар

10 Март 2020 2020-03-10T15:30:28+03:00

Мощное спортивное авто неплохо смотрится на пешеходной зоне в Саратове

Водитель автомобиля с номерами Ярославской области не обратил внимание, что это пешеходная зона

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 10 марта, очевидцы прислали в редакцию «КП-Саратов» фото спортивного авто, который свободно разъезжал по пешеходной зоне на проспекте Кирова.

Автомобиль – мощный Chevrolet Camaro ZL1, запечатлен как возле разрушающейся гостиницы «Россия», вокруг которой наконец начали возводить забор.

После реконструкции проспекта и замене разбитой плитки для такого низкого авто как Chevrolet Camaro ZL1 пешеходная зона – прекрасный трек. Нарушены при этом ПДД - должны сообщить в ГИБДД города.

ИСТОЧНИК KP.RU