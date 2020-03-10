По проспекту Кирова в Саратове разъезжал элитный спорткар
Водитель автомобиля с номерами Ярославской области не обратил внимание, что это пешеходная зона
Мощное спортивное авто неплохо смотрится на пешеходной зоне в Саратове
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Сегодня днем, 10 марта, очевидцы прислали в редакцию «КП-Саратов» фото спортивного авто, который свободно разъезжал по пешеходной зоне на проспекте Кирова.
Автомобиль – мощный Chevrolet Camaro ZL1, запечатлен как возле разрушающейся гостиницы «Россия», вокруг которой наконец начали возводить забор.
После реконструкции проспекта и замене разбитой плитки для такого низкого авто как Chevrolet Camaro ZL1 пешеходная зона – прекрасный трек. Нарушены при этом ПДД - должны сообщить в ГИБДД города.
ИСТОЧНИК KP.RU