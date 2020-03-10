2020-03-10T15:30:28+03:00
Общество

По проспекту Кирова в Саратове разъезжал элитный спорткар

Водитель автомобиля с номерами Ярославской области не обратил внимание, что это пешеходная зона
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Мощное спортивное авто неплохо смотрится на пешеходной зоне в СаратовеМощное спортивное авто неплохо смотрится на пешеходной зоне в Саратове
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Сегодня днем, 10 марта, очевидцы прислали в редакцию «КП-Саратов» фото спортивного авто, который свободно разъезжал по пешеходной зоне на проспекте Кирова.

Автомобиль – мощный Chevrolet Camaro ZL1, запечатлен как возле разрушающейся гостиницы «Россия», вокруг которой наконец начали возводить забор.

После реконструкции проспекта и замене разбитой плитки для такого низкого авто как Chevrolet Camaro ZL1 пешеходная зона – прекрасный трек. Нарушены при этом ПДД - должны сообщить в ГИБДД города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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