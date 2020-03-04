Создатели фильма «Счастье в конверте» побывали в Саратове

4 Март 2020 2020-03-04T20:41:47+03:00

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Саратов стал одним из городов России, где прошел предпремьерный показ фильма «Счастье в конверте».

В минувшее воскресенье, 1 марта, в кинотеатре «Синема 5» состоялась также пресс-конференция авторов фильма, на которой побывал и корреспондент «КП-Саратов».

Мероприятие началось с шоу-программы с участием танцевальной группы «Art-Mix», музыкального коллектива «8 Бит» и выступлением Ани Масловой, которая вышла в финал конкурса исполнителей «Лучше всех с Максимом Галкиным».

Для гостей спела Ангя Маслова. Фото Евы Агакарян

В пресс-конференции приняли участие: продюсеры киноленты Александр Хачко, Сергей Берлов и автор сценария Евгений Бедарев.

- Фильм «Счастье в конверте» - наш первый проект. Он изменил многое в нашей жизни. Научил не сдаваться. Многие перед премьерой говорили, что на такой фильм не пойдут, такое не востребовано. Но наша команда считает, что формат – явление искусства. То, что предлагают людям смотреть, то они и смотрят. Сейчас зритель просто привык к экшену. Мы уверены, что российская культура кино может многое внести в мировое искусство. Природа нашей страны, разнообразная архитектура – огромные площадки, где можно снимать кино. Мы сознательно не брали медийных личностей в проект. Нам нужны чистые персонажи без прошлой истории, – рассказал Александр Хачко.

Как уже сообщала «Комсомолка», фильм «Счастье в конверте» состоит из трех новелл, разных по сюжету, но объединенных идеями добра, дружбы, веры, надежды и любви. По словам режиссера Светланы Сухановой, она хотела сделать фильм, где никто никого не убивает, а люди рассказывают о своем счастье.

Перед началом пресс-конференции состоялся концерт. Фото Евы Агакарян

При этом в картине не заняты известные актеры – это сделано специально, чтобы избежать «послевкусия» предыдущих ролей.

Сейчас по России проходит автобусный тур в поддержку фильма. Саратов стал 17-м городов маршрута. «Счастье в конверте» выйдет на большой экран 12 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU