2020-02-28T11:34:56+03:00
Звезды

В Саратове покажут «Счастье в конверте»

Фильм представляет собой три новеллы о счастье, дружбе и вере в чудо
Екатерина Семенова
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В Саратове стартует показ фильма «Счастье в конверте».

- Это три трогательные истории из разных уголков огромной страны о ее жителях, о любви и дружбе, о чуде и вере в мечту, — рассказали создатели фильма.

Картина представляет собой три новеллы, объединенные человеческими чувствами и яркими историями из жизни: «Время последних романтиков», «Куда уходят поезда» и «Подарок Деда Мороза». Каждая из них заставляет поверить в дружбу и чудо.

Каждая часть была снята отдельно, съемки велись в разных уголках страны. Участие принимали местные артисты.

Режиссером фильма является Светлана Суханова, а автором сценария — Евгений Бедарев.

- Сегодня вокруг нас очень много злобы и негатива. Мне хотелось этим фильмом сделать мир немножко добрее, светлее, радостнее и волшебнее. Наша картина призывает зрителей ощутить момент «здесь и сейчас» и наконец-то честно поговорить с самим собой, — рассказала Светлана Суханова.

В ролях: Залим Мирзоев, Ефим Каменецкий, Эра Зиганшина, Виктор Куклин, Юлия Рудина, Татьяна Самарина, Евгения Глотова, Ольга Онищенко, Федор Лещев, Александр Порываев

- В фильме есть некая квинтэссенция общечеловеческих ценностей — добра, дружбы, верности, чувства долга и, самое главное — вера в мечту. То есть то, что, к сожалению, давным-давно забыто в нашем современном кинематографе. Нам хочется, чтобы люди, придя в кинотеатр, могли вместе радоваться и грустить, смеяться и плакать, — отметил Евгений Бедарев.

Показ фильма «Счастье в конверте» стартует с 12 марта. А уже 1 марта в Саратове пройдет пресс-конференция и предпремьерный показ в рамках автобусного тура в поддержку киноленты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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