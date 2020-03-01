В Саратове возбуждено уголовное дело о махинациях с землей в Солнечном-2

1 Март 2020 2020-03-01T11:11:21+03:00

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В Саратове вскрыта земельная афера.

- Вопросы могут возникнуть к бывшему министру строительства Денису Филиппову – именно он контролировал проекты, в результате которых десятки тысяч жителей новостроек остались без школ, детских садов, поликлиник, – говорится в программе «Дежурная часть» на телеканале «Россия-1».

Денис Филиппов возглавлял «Ипотечную корпорацию Саратовской области», а впоследствии стал министром строительства и ЖКХ региона. Именно в это время шла застройка многоэтажками огромного поселка Солнечный-2. При этом проект предусматривал социальную инфраструктуру, но по факту она так и не появилась. Теперь жители микрорайона, среди которых очень много молодых семей с детьми, вынуждены посещать поликлиники, школы и детсады на значительном отдалении от дома. Напомним, «Комсомолка» писала о том, что для записи ребенка в школу многие родители были вынуждены всю ночь провести на улице в очереди.

По мнению областной прокуратуры, участки в Солнечном-2 были несколько раз проданы и переуступлены. В результате это привело к выводу земель и реализации их аффилированным юридическим лицам. На вырученные средства якобы был построен загородный элитный поселок «Гермес». Причем представители подрядных организаций заверяют, что также не получили денег за работу.

- Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере – прим. ред.), – заявила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Саратовской области Анастасия Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU