Саратовцы всю ночь простояли у ворот «Соляриса» ради записи детей
Жители микрорайона «Солнечный-2» со вчерашнего вечера начали занимать очередь около ворот лицея «Солярис», чтобы сегодня, 1 февраля, записать своих детей в первый класс.
- Родители первоклассников настолько напуганы тем, что детей придется возить в школу за несколько километров, что уже третий год в ночь с 31 января на 1 февраля занимают очередь у ворот лицея «Солярис», чтобы попасть в единственную школу на 3 новых микрорайона, плотно застроенных многоквартирными домами! (9, 10, 11-й микрорайоны — прим. ред) — написали в паблике «Солнечного-2» в соцсети Instagram.
Автор сообщения отмечает, что в 20:00 в очереди было уже 72 человека, в 22:30 — 131. Однако всего в «Солярисе» могут принять 250 первоклассников.
Поблизости есть школа «Аврора» на улице Батавина, но в ней удобно обучаться детям 6 и 7-го микрорайонов. Поэтому родители 9, 10 и 11-го — пытаются получить место именно в «Солярисе».
Очередь для записи в «Солярис».Видео из соцсети
Очередь родителей будущих первоклассников в «Солярис».Видео из соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU