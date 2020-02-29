В столкновении минивена и внедорожника в центре Саратова пострадали 2 человека

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:51:52+03:00

ДТП случилось на пересечении Московской и Мичурина

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Минувшей ночью, 29 февраля, на пересечении улиц Московская и Мичурина в Саратове столкнулись минивен Hyundai Starex и Suzuki Grand Vitarа. Автомобили после столкновения вылетели на тротуар по Московской, попутно сбив знак пешеходного перехода.

Водителю внедорожника, 25-летнему мужчине и его пассажирке, 24-летней женщине оказали помощь спасатели и медики ЦМК, затем обоих госпитализировали.

По данным сайта ЧП-Саратов, в минивене было восемь человек, никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU