В столкновении минивена и внедорожника в центре Саратова пострадали 2 человека
ДТП случилось на пересечении Московской и Мичурина
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Минувшей ночью, 29 февраля, на пересечении улиц Московская и Мичурина в Саратове столкнулись минивен Hyundai Starex и Suzuki Grand Vitarа. Автомобили после столкновения вылетели на тротуар по Московской, попутно сбив знак пешеходного перехода.
Водителю внедорожника, 25-летнему мужчине и его пассажирке, 24-летней женщине оказали помощь спасатели и медики ЦМК, затем обоих госпитализировали.
По данным сайта ЧП-Саратов, в минивене было восемь человек, никто из них не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU