Отключена вода в домах на пяти улицах Ленинского района Саратова
Устранить аварию обещают до полуночи
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В ООО КВС" сообщили, что на водопроводе в районе улицы Антонова в Ленинском районе Саратова обнаружены повреждения.
Для их ликвидации будет отключена вода в следующих домах:
по улице Производственная,
в домах 1-5 по улице Блинова,
в домах 8,10,12 (а,б,в) на Антонова,
на Лебедева-Кумача, 55
Рижская, 20.
Возобновить нормальное водоснабжение планируется сегодня, 29 февраля, к полуночи.
ИСТОЧНИК KP.RU