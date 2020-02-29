Отключена вода в домах на пяти улицах Ленинского района Саратова

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:46:19+03:00

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В ООО КВС" сообщили, что на водопроводе в районе улицы Антонова в Ленинском районе Саратова обнаружены повреждения.

Для их ликвидации будет отключена вода в следующих домах:

по улице Производственная,

в домах 1-5 по улице Блинова,

в домах 8,10,12 (а,б,в) на Антонова,

на Лебедева-Кумача, 55

Рижская, 20.

Возобновить нормальное водоснабжение планируется сегодня, 29 февраля, к полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU