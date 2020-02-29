ЧП: В Саратове водитель сбил женщину с тремя детьми на переходе
Сегодня, 29 февраля, около 12.00 на пересечении улиц Тархова и Чехова в поселке Солнечный машина сбила на переходе пожилую женщину и трех детей.
За рулем Datsun On-Do, который сбил четырех человек на «зебре», находился 68-летний водитель. Под колеса попали 64-летняя женщина, 8-летний мальчик, 2-летний мальчик и годовалая девочка. Как сообщили в ГИБДД Саратова, дети переходили дорогу в сопровождении женщины, которая является их бабушкой.
В результате два ребенка - двухголовалый малыш и годовалая девочка, а также их бабушка доставлены прибывшими медиками в больницу.
Восьмилетний ребенок был осмотрен медиками, госпитализация ему не понадобилась.
ИСТОЧНИК KP.RU