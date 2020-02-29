2020-02-29T12:14:43+03:00
Происшествия

ЧП: В Саратове водитель сбил женщину с тремя детьми на переходе

ДТП произошло в поселке Солнечный
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Авария в Солнечном. Сбили женщину с тремя детьмиАвария в Солнечном. Сбили женщину с тремя детьми
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Сегодня, 29 февраля, около 12.00 на пересечении улиц Тархова и Чехова в поселке Солнечный машина сбила на переходе пожилую женщину и трех детей.

За рулем Datsun On-Do, который сбил четырех человек на «зебре», находился 68-летний водитель. Под колеса попали 64-летняя женщина, 8-летний мальчик, 2-летний мальчик и годовалая девочка. Как сообщили в ГИБДД Саратова, дети переходили дорогу в сопровождении женщины, которая является их бабушкой.

В результате два ребенка - двухголовалый малыш и годовалая девочка, а также их бабушка доставлены прибывшими медиками в больницу.

Восьмилетний ребенок был осмотрен медиками, госпитализация ему не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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ЧП: В Саратове водитель сбил женщину с тремя детьми на переходе
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