Еще одно ДТП с ВАЗ-2107 произошло в Балаково

29 Февр. 2020 2020-02-29T11:29:43+03:00

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Сегодня утром, 29 февраля, в 09.50 столкновение двух машин произошло в городе Балаково на улицы 30 лет Победы. Два человека пострадали.

Как сообщили в ГИБДД Балаково, 56-летний водитель ВАЗ-2107 выезжал с прилегающей территории дома № 22 по улице 30 Лет Победы. При этом он не уступил дорогу ВАЗ-2112, за рулем которого был 31-летний мужчина.

В результате столкновения оба водителя с травмами госпитализированы.

Напомним, за минувшие сутки зафиксированы еще два случая ДТП, виновниками которых, по предварительным данным, являются водители ВАЗ-2107. В одном случае машина влетела в павильон микрозаймов, в другом - протаранила автомобиль молодого водителя на трассе под Саратовом.

ИСТОЧНИК KP.RU