Автомобиль Nissan на 2-ой Прокатной мешает продолжить работу специалистов «ООО КВС»
Машина перегородила проезд к месту погрузки плит
Автомобиль не дает проехать к месту погрузки плит
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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» просят всех, кто знает что-либо о владельце автомобиля Nissan с государственным регистрационным номером р365тр64 срочно с ним связаться.
Машины ООО «КВС» не могут проехать к месту погрузки плит перекрытия. Они необходимы для монтажа на водопроводных объектах. Им на улице 2-ой Прокатной, 19 мешает проехать этот самый Nissan.
Сообщить координаты владельца просят в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24.
ИСТОЧНИК KP.RU