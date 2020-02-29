Автомобиль Nissan на 2-ой Прокатной мешает продолжить работу специалистов «ООО КВС»

29 Февр. 2020 2020-02-29T11:19:03+03:00

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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» просят всех, кто знает что-либо о владельце автомобиля Nissan с государственным регистрационным номером р365тр64 срочно с ним связаться.

Машины ООО «КВС» не могут проехать к месту погрузки плит перекрытия. Они необходимы для монтажа на водопроводных объектах. Им на улице 2-ой Прокатной, 19 мешает проехать этот самый Nissan.

Сообщить координаты владельца просят в диспетчерскую службу предприятия по номеру (8452) 24-65-24.

ИСТОЧНИК KP.RU