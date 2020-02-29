Росгвардейцы спасли замерзающую бабушку в Саратове

29 Февр. 2020 2020-02-29T11:11:38+03:00

Женщина не помнила, где она живет

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Росгвардейцы помогли вернуться домой пожилой жительнице Саратова, потерявшей память.

Днем 28 февраля на улице Пугачева в Саратове возле дома 91/99 сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии обратили внимание на растерянную прохожую, которая, несмотря на прохладную погоду, была одета в легкую одежду.

Старшина Дмитрий Мошев и старший сержант Алексей Заломнов проводили пожилую женщину в служебный автомобиль, где она смогла согреться, и в ходе беседы выяснили, что пенсионерка не помнит, есть ли у нее дом или родные.

Росгвардейцы совместно с полицейскими установили личность и адрес проживания женщины. Оказалось, что она живет в доме на улице Фильтровая. Бабушке помогли добраться до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU