Росгвардейцы спасли замерзающую бабушку в Саратове
Росгвардейцы помогли вернуться домой пожилой жительнице Саратова, потерявшей память.
Днем 28 февраля на улице Пугачева в Саратове возле дома 91/99 сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии обратили внимание на растерянную прохожую, которая, несмотря на прохладную погоду, была одета в легкую одежду.
Старшина Дмитрий Мошев и старший сержант Алексей Заломнов проводили пожилую женщину в служебный автомобиль, где она смогла согреться, и в ходе беседы выяснили, что пенсионерка не помнит, есть ли у нее дом или родные.
Росгвардейцы совместно с полицейскими установили личность и адрес проживания женщины. Оказалось, что она живет в доме на улице Фильтровая. Бабушке помогли добраться до дома.
ИСТОЧНИК KP.RU