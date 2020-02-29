Учащийся колледжа в Саратове украл у женщины наушники за 13 тысяч рублей
Похититель успел сдать их в ломбард
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В полицию 25 февраля обратилась 44-летняя женщина, которая сообщила, что в одном из колледжей Заводского района у нее из кармана рюкзака украли наушники AirPods.
Кража произошла еще 19 февраля, ущерб составил 13439 рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже. Уже задержан подозреваемый, 17-летний ранее несудимый парень. Он признался, что наушники украл именно он. Вернуть он их не смог, вместо этого в ходе обыска у него нашли залоговый билет из скупки. Парень отпущен под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU