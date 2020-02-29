Почти сотня девятиклассников в Саратовской области не прошли итоговое собеседование по русскому языку

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:16:40+03:00

В Саратове не все школьники смогли пройти собеседование на русском языке Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Саратовской области итоговое собеседование по русскому языку 12 февраля сдавали более 5,1 тыс. девятиклассников. 98,2% из них также успешно выполнили задания и получили «зачет».

Таким образом, по данным регионального минздрава, около сотни школьников в Саратовской области провалили собеседование по русскому языку или не явились на него.

На собеседовании требовалось прочесть текст вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, высказаться по одной из выбранных тем и провести диалог с экзаменатором-собеседником.

Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования - 11 марта и 18 мая 2020 года.

Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года было введено для выпускников 9 классов как обязательное, его успешная сдача является для них условием допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).

ИСТОЧНИК KP.RU