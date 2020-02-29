2020-02-29T09:56:41+03:00
Общество

В Саратове восстановили движение машин по улице Дзерджинского

Ремонтные работы "Т-Плюс" завершены вовремя
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Восстановлено движение транспорта по улице Дзерджинского в Саратове на участках между Чапаева и Вольской, Вольской и Горького.

Эти участки с вечера 28 февраля перекрывали энергетики «Т-Плюс» для ремонта на магистральном трубопроводе, который проходит под землей на этиой улице.

Сейчас компания завершила ремонтно-восстановительные работы, осуществляется заполнение трубопровода теплоресурсом. Дефект на трубопроводе в круглосуточном режиме устраняли две бригады рабочих и 8 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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