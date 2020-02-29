В Балаковском районе водитель скрылся с места наезда на пешехода
Пешеход выжил и госпитализирован
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Утром 28 февраля при подъезде к городу Балаково от автодороги «Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград» неизвестный автомобиль сбил 31-летнего мужчину. ДТП произошло в 6.25 утра.
Установлено, что пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода перед близко идущим транспортом.
Водитель участник ДТП, с места аварии скрылся.
Пешеход госпитализирован, водителя ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU