Женщина на «семерке» врезалась в ВАЗ 19-летнего водителя

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:02:27+03:00

Авария произошла на подъезде к Саратову со стороны Сызрани

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В Саратовском районе в ДТП пострадала 53-летняя женщина. Она не справилась с управлением своего ВАЗ-2107.

Авария случилась в 19.20 в 5 км от федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» при подъезде к Саратову со стороны Сызрани.

Женщина столкнулась с ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего водителя.

В результате пострадала виновница аварии, ее госпитализировали. Впоследствии женщину отпустили домой на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU