Женщина на «семерке» врезалась в ВАЗ 19-летнего водителя
Авария произошла на подъезде к Саратову со стороны Сызрани
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В Саратовском районе в ДТП пострадала 53-летняя женщина. Она не справилась с управлением своего ВАЗ-2107.
Авария случилась в 19.20 в 5 км от федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» при подъезде к Саратову со стороны Сызрани.
Женщина столкнулась с ВАЗ-2114 под управлением 19-летнего водителя.
В результате пострадала виновница аварии, ее госпитализировали. Впоследствии женщину отпустили домой на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU