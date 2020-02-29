2020-02-29T08:45:36+03:00
Происшествия

В Саратове ВАЗ влетел в павильон микрозаймов

ДТП произошла на остановке Первая Дачная
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Поздно вечером на проспекте 50 лет Октября в Саратове произошло столкновение двух автомобилей, один из которых протаранил павильон на остановке.

ВАЗ 2107 и ВАЗ – 2110 столкнулись на дороге в районе остановки Первая Дачная. Как уточнили в городской ГИБДД, это произошло в 23.40 28 февраля.

После удара «семерка» изменила траекторию движения и выехала на тротуар, где врезалась в павильон организации микрозаймов.

В ГИБДД уточнили, что в этом происшествии никто не пострадал, автомобили получили повреждения. Обстоятельства случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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