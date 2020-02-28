В новом ЗАГСе Октябрьского района первыми торжественный брак заключили многодетные молодожены
В обновленном отделе ЗАГС Октябрьского района Саратова на 2-й Садовой сегодня, 28 февраля, прошла торжественная первая церемония бракосочетания после трехлетнего ремонта.
Поженились пара Александра и Ксении Теслиных.
Церемония состоялась в присутствии гостей, родных, а также вице-губернатора области Игоря Пивоварова, начальника управления по делам ЗАГС правительства области Юлии Пономаревой и других.
Регистратор поженил супругов, они обменялись кольцами и заслушали «свои мысли» — в колонках транслировались приятные, теплые слова. Несмотря на то, что у пары есть уже четверо детей, связать себя узами брака они решили только сейчас.
Молодожены открыли арку счастья...Фото: Ольга Симонова
Свидетельство о торжественной регистрации и подарок Теслиным вручил Игорь Пивоваров, а Юлия Пономарева в торжественном слове шутливо заявила, что теперь они обречены на счастье.
Для молодоженов выступил лауреат всероссийских и международных конкурсов, бархатный баритон Влад Захаров.
Супругов в обновленном зале встретили множество традиций, например, они открыли арку счастья, на которую повесили шар с их фамилией и розой внутри.
...и повестили шар с фамилией и розойФото: Ольга Симонова
ИСТОЧНИК KP.RU