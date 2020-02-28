В Октябрьском районе открылся ЗАГС
В Октябрьском районе Саратова начал работать обновленный отдел ЗАГСа.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он был отремонтирован: в течении трех лет шли работы по капремонту пола, входной группы, была заменена декоративная отделка.
Отдел ЗАГС открылся после ремонтаФото: Ольга Симонова
ЗАГС при этом продолжал работать, но торжественных бракосочетаний не проводилось. Сегодня, 28 февраля, после длительного перерыва прошла первая церемония. Поздравить молодоженов пришли вице-губернатор правительства области Игорь Пивоваров, начальник управления по делам ЗАГС Юлия Понмарева и другие высокопоставленные гости.
Теперь торжественные браки в ЗАГСе будут заключать регулярно. В 2020 году заявления подали уже 75 пар.
- Ждем саратовцев в обновленном зале для проведения самых счастливых моментов их жизни — торжественных событий — бракосочетания или рождения ребенка, — заявила Юлия Пономарева.
В новом ЗАГСе прошла первая торжественная церемония заключения брака.
ИСТОЧНИК KP.RU