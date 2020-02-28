2020-02-28T15:05:33+03:00
Общество

В Октябрьском районе открылся ЗАГС

Прошло первое торжественное бракосочетание [фото, видео]
Ольга Симонова
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В новом ЗАГСе состоялась первая торжественная церемония бракосочетанияВ новом ЗАГСе состоялась первая торжественная церемония бракосочетанияФото: Ольга Симонова
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В Октябрьском районе Саратова начал работать обновленный отдел ЗАГСа.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он был отремонтирован: в течении трех лет шли работы по капремонту пола, входной группы, была заменена декоративная отделка.

Отдел ЗАГС открылся после ремонта Фото: Ольга Симонова

Отдел ЗАГС открылся после ремонтаФото: Ольга Симонова

ЗАГС при этом продолжал работать, но торжественных бракосочетаний не проводилось. Сегодня, 28 февраля, после длительного перерыва прошла первая церемония. Поздравить молодоженов пришли вице-губернатор правительства области Игорь Пивоваров, начальник управления по делам ЗАГС Юлия Понмарева и другие высокопоставленные гости.

Теперь торжественные браки в ЗАГСе будут заключать регулярно. В 2020 году заявления подали уже 75 пар.

- Ждем саратовцев в обновленном зале для проведения самых счастливых моментов их жизни — торжественных событий — бракосочетания или рождения ребенка, — заявила Юлия Пономарева.

В новом ЗАГСе прошла первая торжественная церемония заключения брака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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