В Октябрьском районе открылся ЗАГС

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:05:33+03:00

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В Октябрьском районе Саратова начал работать обновленный отдел ЗАГСа.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он был отремонтирован: в течении трех лет шли работы по капремонту пола, входной группы, была заменена декоративная отделка.

Отдел ЗАГС открылся после ремонтаФото: Ольга Симонова

ЗАГС при этом продолжал работать, но торжественных бракосочетаний не проводилось. Сегодня, 28 февраля, после длительного перерыва прошла первая церемония. Поздравить молодоженов пришли вице-губернатор правительства области Игорь Пивоваров, начальник управления по делам ЗАГС Юлия Понмарева и другие высокопоставленные гости.

Теперь торжественные браки в ЗАГСе будут заключать регулярно. В 2020 году заявления подали уже 75 пар.

- Ждем саратовцев в обновленном зале для проведения самых счастливых моментов их жизни — торжественных событий — бракосочетания или рождения ребенка, — заявила Юлия Пономарева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/763540" frameborder="0"></iframe> В новом ЗАГСе прошла первая торжественная церемония заключения брака.

ИСТОЧНИК KP.RU