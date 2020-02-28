Сокращение производства и закрытие сахарных заводов пока не коснулось Саратовской области

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:44:30+03:00

Доля саратовского сахара во всероссийском объеме продукта составила в 2019 году менее одного процента

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ООО «Балашовский сахарный комбинат» расположенный в поселке Пинеровка продолжает работу.

По данным регионального минсельхоза «комбинат имеет долгосрочные договоры с сельхозтоваропроизводителями области на поставку сахарной свеклы». С 30 августа 2019 года из принятого урожая произведено около 68 тыс. тонн сахара.

Ранее федеральные СМИ сообщили о закрытии в 2020 году с августа нескольких крупных сахарных заводов. Не смогли продолжать работу те, где суммарные мощности превышают 150 000 тонн сахара. Это связано с перепроизводством продукции.

Саратовская область занимает в стране 18 место по объемам посевов сахарной свеклы (9,9 тыс. га) это все лишь 0,9% от общих объемов таких посевов в стране. Саратовская область также на 18 месте по валовому сбору - 369,7 тыс. тонн, (0,7%).

Лидером по посевным площадям сахарной свеклы в 2019 году являлся Краснодарский край, где засеяли 204,1 тыс. га (17,8% в общих площадях).

ИСТОЧНИК KP.RU