2020-02-28T14:44:30+03:00
Экономика

Сокращение производства и закрытие сахарных заводов пока не коснулось Саратовской области

Доля саратовского сахара во всероссийском объеме продукта составила в 2019 году менее одного процента
Поделиться:
Сахарный комбинат в Балашове. Фото сайта правительства Саратовской областиСахарный комбинат в Балашове. Фото сайта правительства Саратовской области
Изменить размер текста:

ООО «Балашовский сахарный комбинат» расположенный в поселке Пинеровка продолжает работу.

По данным регионального минсельхоза «комбинат имеет долгосрочные договоры с сельхозтоваропроизводителями области на поставку сахарной свеклы». С 30 августа 2019 года из принятого урожая произведено около 68 тыс. тонн сахара.

Ранее федеральные СМИ сообщили о закрытии в 2020 году с августа нескольких крупных сахарных заводов. Не смогли продолжать работу те, где суммарные мощности превышают 150 000 тонн сахара. Это связано с перепроизводством продукции.

Саратовская область занимает в стране 18 место по объемам посевов сахарной свеклы (9,9 тыс. га) это все лишь 0,9% от общих объемов таких посевов в стране. Саратовская область также на 18 месте по валовому сбору - 369,7 тыс. тонн, (0,7%).

Лидером по посевным площадям сахарной свеклы в 2019 году являлся Краснодарский край, где засеяли 204,1 тыс. га (17,8% в общих площадях).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пугачев и Вольск получат 114,5 млн рублей на благоустройство
В СГЮА обсудили новую концепцию законопроекта о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
В РАНХиГС обсудили вопросы, посвященные защите интеллектуальной собственности
Панков: Сфера образования должна пользоваться всеми возможностями для развития, которые дает государство
В Октябрьском районе открылся ЗАГС
Сокращение производства и закрытие сахарных заводов пока не коснулось Саратовской области
На радио «Комсомольская правда» начинается «Здоровый разговор»
В Вольске женщина отсудила у насильника 100 тыс. рублей
В теплицах предприятий Саратовской области вырастили 1,4 тыс.тонн овощей
Во вторник четыре улицы в Заводском районе останутся без воды
Спектакли Ртищевского виртуального концертного зала за два месяца посетили более 700 человек
Михаил Исаев посетил питомник «Дорстрой»
Директор «Саратовгорэлектротранс» списал снижение выручки на карантин и каникулы