Планируется открыть РЭО ГИБДД в КП с обеих сторон моста Саратов — Энгельс
В Саратове в ближайшее время планируется открытие головного офиса регистрационно-экзаменационного подразделения.
- Он будет располагаться на 6-м Соколовогорском проезде, в здании УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области на первом этаже, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД УМВД России по Саратову.
Пока что там работают только три окна по регистрации авто, одно — по выдаче и замене водительских удостоверений, а также экзаменационный класс.
В бывших зданиях КП ГИБДД, которые находятся по обе стороны моста Саратов — Энгельс, планируется открыть допфилиалы подразделений РЭО.
Пока что прием граждан ведется на Песчано-Уметском тракте с 08:00 до 20:00.
Напомним, ранее в Саратове перестали работать пункты РЭО ГИБДД на Большой Садовой и Новоастраханском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU