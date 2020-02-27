Планируется открыть РЭО ГИБДД в КП с обеих сторон моста Саратов — Энгельс

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:15:58+03:00

Головной офис будет располагаться на 6-м Соколовогорском проезде

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В Саратове в ближайшее время планируется открытие головного офиса регистрационно-экзаменационного подразделения.

- Он будет располагаться на 6-м Соколовогорском проезде, в здании УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области на первом этаже, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД УМВД России по Саратову.

Пока что там работают только три окна по регистрации авто, одно — по выдаче и замене водительских удостоверений, а также экзаменационный класс.

В бывших зданиях КП ГИБДД, которые находятся по обе стороны моста Саратов — Энгельс, планируется открыть допфилиалы подразделений РЭО.

Пока что прием граждан ведется на Песчано-Уметском тракте с 08:00 до 20:00.

Напомним, ранее в Саратове перестали работать пункты РЭО ГИБДД на Большой Садовой и Новоастраханском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU