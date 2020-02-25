В Саратове закрылись пункты РЭО ГИБДД

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:29:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове перестали работать пункты РЭО ГИБДД.

Как уточнили «КП-Саратов» в госавтоинспекции, закрыты подразделения на Большой Садовой, 168/174 на Новоастраханском шоссе, 73е.

Теперь гражданам придется обращаться в РЭО на Московском шоссе, при пересечении с Песчано-Уметским трактом.

Когда возобновится работа подразделений — неизвестно. В ГИБДД обещают сообщить об этом дополнительно.

Напомним, «Комсомолка» писала, что по решению суда сделки о предоставлении помещений для РЭО ГИБДД были признаны ничтожными, так как объекты находятся в собственности частного лица.

Кроме того, автомобилисты могут обращаться в РЭО в других городах — Энгельсе, Марксе, Петровске, Татищеве, Красноармейске, Советском, Калининске.

ИСТОЧНИК KP.RU