Телефонные мошенники заработали на саратовцах более 13 млн рублей за два месяца
За два месяца с начала года на территории Саратова было зафиксировано около 300 сообщений о совершении преступлений дистанционным способом, в большинстве случаев из них злоумышленники представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Об этом заявил начальник УМВД России по городу Саратову полковник полиции Андрей Чепурной. Статистику он озвучил на встрече с представителями банковской сферы.
По словам начальника городской полиции, под различными предлогами мошенники получают информацию о банковских картах саратовцев. Анализ показал, что женщин-пострадавших больше, чем мужчин. При этом изменился возраст пострадавших — если раньше мошенники больше «работали» с людьми преклонного возраста, то сейчас большая часть пострадавших в возрасте от 20 до 50 лет. Чаще всего злоумышленники звонят по понедельникам и пятницам, реже — по выходным дням.
Средняя сумма, которую преступники выуживают у доверчивых горожан — от 20 до 50 тыс. рублей. Всего мошенники похитили дистанционным способом свыше 13 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU