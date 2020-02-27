Телефонные мошенники заработали на саратовцах более 13 млн рублей за два месяца

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:49:37+03:00

В Саратове с начала года зарегистрировано почти 300 телефонных и интернет-мошенничеств

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За два месяца с начала года на территории Саратова было зафиксировано около 300 сообщений о совершении преступлений дистанционным способом, в большинстве случаев из них злоумышленники представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Об этом заявил начальник УМВД России по городу Саратову полковник полиции Андрей Чепурной. Статистику он озвучил на встрече с представителями банковской сферы.

По словам начальника городской полиции, под различными предлогами мошенники получают информацию о банковских картах саратовцев. Анализ показал, что женщин-пострадавших больше, чем мужчин. При этом изменился возраст пострадавших — если раньше мошенники больше «работали» с людьми преклонного возраста, то сейчас большая часть пострадавших в возрасте от 20 до 50 лет. Чаще всего злоумышленники звонят по понедельникам и пятницам, реже — по выходным дням.

Средняя сумма, которую преступники выуживают у доверчивых горожан — от 20 до 50 тыс. рублей. Всего мошенники похитили дистанционным способом свыше 13 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU