Начались выплаты компенсаций обманутым дольщикам «Строительных систем» и ЖСК «Капитель-2002»
В Саратове в ближайшие дни более 250 обманутых дольщиков застройщиков-банкротов «Строительные системы» и ЖСК «Капитель-2002» получат денежную компенсацию.
Старт выплат дольщикам четырех домов анонсировал федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.
При этом до сих пор не завершены судебные процессы между дольщиками и конкурсным управляющим ЖСК «Капитель-2002». Поэтому количество дольщиков может вырасти, если Арбитражный суд удовлетворит требования участников долевого строительства, и они будут включены в реестр и смогут рассчитывать на компенсации.
ИСТОЧНИК KP.RU