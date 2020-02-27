Начались выплаты компенсаций обманутым дольщикам «Строительных систем» и ЖСК «Капитель-2002»

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:19:00+03:00

Пока на выплаты рассчитывают 250 человек, но число может вырасти

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В Саратове в ближайшие дни более 250 обманутых дольщиков застройщиков-банкротов «Строительные системы» и ЖСК «Капитель-2002» получат денежную компенсацию.

Старт выплат дольщикам четырех домов анонсировал федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

При этом до сих пор не завершены судебные процессы между дольщиками и конкурсным управляющим ЖСК «Капитель-2002». Поэтому количество дольщиков может вырасти, если Арбитражный суд удовлетворит требования участников долевого строительства, и они будут включены в реестр и смогут рассчитывать на компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU