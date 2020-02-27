2020-02-27T12:06:53+03:00
Происшествия

Телефонные мошенники лишили жительницу Саратова 119 тыс. рублей и поиздевались напоследок

Уведя деньги, мошенники предложили женщине сходить в банк и проверить свои карточки
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Слишком поздно поняла, что стала жертвой мошенников 63-летняя жительница Саратова, которая дважды перевела деньги на их счет.

Ей позвонили якобы из банка и сообщили, что неизвестные негодяи оформили на нее кредит. Чтобы избежать потери средств на своих картах, ей посоветовали срочно перевести все на «резервный счет».

Женщина бросилась «спасать деньги» и двумя переводами перекинула их на некий телефонный номер — почти 120 тыс. рублей. На прощание «сотрудники банка» посоветовали ей сходить в офис, чтобы поменять карты.

Женщина попробовала войти в личный кабинет онлайн-банка и только тут заподозрила неладное — он оказался недоступен. Пенсионерка бросилась в офис банка, где ей подтвердили, что она стала жертвой мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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