Отключенным от воды жителям Ленинского района завтра организуют подвоз
Вводится новый водовод на улице Куприянова
Изменить размер текста:
Отключенным от воды жителям Ленинского района на завтра, 28 февраля, организован подвоз.
Цистерны будут стоять на:
- улице Куприянова, 7 (11:00 — 14:00);
- улице Куприянова, 12 (15:30 — 19:00);
- улице Шехурдина, 28 (11:00-14:00);
- улице Шехурдина, 36а (15:30-19:00).
Напомним, водоснабжения не будет на нескольких улицах в связи с вводом нового водопровода по улице Куприянова.
ИСТОЧНИК KP.RU