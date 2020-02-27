Отключенным от воды жителям Ленинского района завтра организуют подвоз

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:03:45+03:00

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Отключенным от воды жителям Ленинского района на завтра, 28 февраля, организован подвоз.

Цистерны будут стоять на:

- улице Куприянова, 7 (11:00 — 14:00);

- улице Куприянова, 12 (15:30 — 19:00);

- улице Шехурдина, 28 (11:00-14:00);

- улице Шехурдина, 36а (15:30-19:00).

Напомним, водоснабжения не будет на нескольких улицах в связи с вводом нового водопровода по улице Куприянова.

ИСТОЧНИК KP.RU