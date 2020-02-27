2020-02-27T12:03:45+03:00
Общество

Отключенным от воды жителям Ленинского района завтра организуют подвоз

Вводится новый водовод на улице Куприянова
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Отключенным от воды жителям Ленинского района на завтра, 28 февраля, организован подвоз.

Цистерны будут стоять на:

- улице Куприянова, 7 (11:00 — 14:00);

- улице Куприянова, 12 (15:30 — 19:00);

- улице Шехурдина, 28 (11:00-14:00);

- улице Шехурдина, 36а (15:30-19:00).

Напомним, водоснабжения не будет на нескольких улицах в связи с вводом нового водопровода по улице Куприянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Взятка сотруднице Роспотребнадзора попала на камеру наблюдения магазина под Саратовом
Преподаватель ПИУ РАНХиГС стала Общественным представителем Агентства стратегических инициатив в Саратовской области
Жительница Балакова раскаялась в желании сбыть гашиш и попала в колонию на семь лет
Вячеслав Володин о предуниверсарии: Можем, когда хотим
Энгельсская прокуратура нашла в интернете три сайта по продаже паспортов
В «Ласточкине» пообещали весной сделать дорогу
Панков: На встречах Володина с людьми чиновники не могут отсечь неудобные для них вопросы
Телефонные мошенники лишили жительницу Саратова 119 тыс. рублей и поиздевались напоследок
Отключенным от воды жителям Ленинского района завтра организуют подвоз
В Саратове горела многоэтажка на Чернышевского
В Солнечном из квартиры бухгалтера женщина вытащила технику
В Саратовской области девушка пропала без вести после поездки на такси