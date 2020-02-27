2020-02-27T08:28:22+03:00
Общество

Ленинский район в пятницу останется без воды

Без питьевого ресурса останутся десять улиц
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова в пятницу, 28 февраля, отключат воду.

- Ориентировочно с 09:00 до 01:00 водоснабжения не будет на десяти улицах, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

В список отключенных попадают: Куприянова, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, проспект Строителей, 2, 2а, 4, 4а, 6а, Центральная, 4, 4а, 5, 6, 10, Шехурдина, 28а, 28Б, 32, 32а, 34, 36, 36а, а также частные дома на Воронежской, Центральной, Приовражной и 1, 2 и 4-м Вольском проездах.

Такие меры пришлось принять в связи с вводом построенного водопровода на улице Куприянова.

Коммунальщики рекомендуют в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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