В столкновении под Смородинкой Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2109 погиб водитель «девятки»
В иномарке был 1,5-годовалый малыш
Изменить размер текста:
Вечером 27 февраля на трассе под Перелюбом Саратовской области в ДТП погиб человек.
Столкновение произошло в 23.30 в Перелюбском районе возле села Смородинка.
По предварительным данным ГИБДД Саратовской области, водитель ВАЗа столкнулся с японским внедорожником. Мужчина в «девятке» погиб на месте, его личность сейчас устанавливается.
В Land Cruiser ехали двое взрослых – мужчина и женщина, и полуторогодовалый малыш. После аварии они осмотрены медиками, и отказались от госпитализации, малыш также не получил повреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU