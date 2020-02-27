В столкновении под Смородинкой Toyota Land Cruiser и ВАЗ-2109 погиб водитель «девятки»

27 Февр. 2020 2020-02-27T01:26:01+03:00

В иномарке был 1,5-годовалый малыш

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Вечером 27 февраля на трассе под Перелюбом Саратовской области в ДТП погиб человек.

Столкновение произошло в 23.30 в Перелюбском районе возле села Смородинка.

По предварительным данным ГИБДД Саратовской области, водитель ВАЗа столкнулся с японским внедорожником. Мужчина в «девятке» погиб на месте, его личность сейчас устанавливается.

В Land Cruiser ехали двое взрослых – мужчина и женщина, и полуторогодовалый малыш. После аварии они осмотрены медиками, и отказались от госпитализации, малыш также не получил повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU