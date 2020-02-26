Володин попросил мэра Саратова подготовить проект приюта для бездомных животных

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:33:25+03:00

Вопрос финансирования спикер ГД планирует решить в течение года

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В Москве сегодня, 26 февраля, председатель ГД Вячеслав Володин, губернатор области Валерий Радаев и мэр Саратова Михаил Исаев провели встречу. Об этом сообщает Instagram-страница Volodin.saratov.

На встрече Володин попросил главу города Исаева подготовить проект строительства приюта для бездомных животных и определить его местонахождение. Вопрос финансирования спикер Госдумы планирует решить в течение года.

Также собравшиеся обсудили реализацию инвестпроектов в регионе и вопросы по проектам реконструкции школ №№84 и 5 Саратова, лицея в Вольске, школы в Турках и проектной документации ремонта стадиона «Спартак».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/763064" frameborder="0"></iframe> Встреча Вячеслава Володина с Валерием Радаевым и Михаилом Исаевым.

ИСТОЧНИК KP.RU