Володин попросил мэра Саратова подготовить проект приюта для бездомных животных
В Москве сегодня, 26 февраля, председатель ГД Вячеслав Володин, губернатор области Валерий Радаев и мэр Саратова Михаил Исаев провели встречу. Об этом сообщает Instagram-страница Volodin.saratov.
На встрече Володин попросил главу города Исаева подготовить проект строительства приюта для бездомных животных и определить его местонахождение. Вопрос финансирования спикер Госдумы планирует решить в течение года.
Также собравшиеся обсудили реализацию инвестпроектов в регионе и вопросы по проектам реконструкции школ №№84 и 5 Саратова, лицея в Вольске, школы в Турках и проектной документации ремонта стадиона «Спартак».
Встреча Вячеслава Володина с Валерием Радаевым и Михаилом Исаевым.
ИСТОЧНИК KP.RU