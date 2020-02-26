2020-02-26T16:33:25+03:00
Общество

Володин попросил мэра Саратова подготовить проект приюта для бездомных животных

Вопрос финансирования спикер ГД планирует решить в течение года
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Москве сегодня, 26 февраля, председатель ГД Вячеслав Володин, губернатор области Валерий Радаев и мэр Саратова Михаил Исаев провели встречу. Об этом сообщает Instagram-страница Volodin.saratov.

На встрече Володин попросил главу города Исаева подготовить проект строительства приюта для бездомных животных и определить его местонахождение. Вопрос финансирования спикер Госдумы планирует решить в течение года.

Также собравшиеся обсудили реализацию инвестпроектов в регионе и вопросы по проектам реконструкции школ №№84 и 5 Саратова, лицея в Вольске, школы в Турках и проектной документации ремонта стадиона «Спартак».

Встреча Вячеслава Володина с Валерием Радаевым и Михаилом Исаевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24