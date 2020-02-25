Володин обсудит с саратовскими зоозащитниками строительство приютов

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:30:56+03:00

Волонтеры расскажут, где нужно строительство питомников

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин намерен провести встречу с зоозащитниками и волонтерами Саратова.

Об этом сообщает группа сторонников Володина volodin.saratov в соцсети Instagram.

Напомним, в минувший четверг, во время визита в микрорайон «Авиатор», Вячеслав Володин отметил большое количество бродячих собак в городе и поднял вопрос необходимости строительства приютов.

- С зоозащитниками и волонтерами планируется обсуждение технического задания, необходимого для проектирования, а также определение мест в Саратове, где нужны приюты для бездомных животных, — сообщает группа сторонников Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU