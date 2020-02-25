Володин обсудит с саратовскими зоозащитниками строительство приютов
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин намерен провести встречу с зоозащитниками и волонтерами Саратова.
Об этом сообщает группа сторонников Володина volodin.saratov в соцсети Instagram.
Напомним, в минувший четверг, во время визита в микрорайон «Авиатор», Вячеслав Володин отметил большое количество бродячих собак в городе и поднял вопрос необходимости строительства приютов.
- С зоозащитниками и волонтерами планируется обсуждение технического задания, необходимого для проектирования, а также определение мест в Саратове, где нужны приюты для бездомных животных, — сообщает группа сторонников Володина.
ИСТОЧНИК KP.RU