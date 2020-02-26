Саратовская областная дума не успела выбрать нового сенатора в положенный срок

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:16:28+03:00

В Саратове никак не определятся с новым сенатором, вместо ушедшей в правительство Людмилы Боковой

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Завтра, 27 февраля, истекает установленный официально срок, в течение которого областной парламент должен был проголосовать за кандидатуру своего нового представителя в Совете Федерации. Напомним, Людмила Бокова, экс-сенатор от Саратовской облдумы, перешла на работу в правительство РФ.

Сегодня на заседании комитета думы должны были рассмотреть повестку внеочередного заседания регионального парламента на 27 февраля из одного вопроса — выборы сенатора. Заседание комитета, так же как и запланированный на сегодня Совет думы, был отменен. Таким образом, в установленный законом срок сенатора саратовские парламентарии выбрать уже выбрать не успеют.

По данным «КП-Саратов», это связано с тем, что не готовы документы по решению фракции партии «Единая Россия» о выдвижении своего кандидата. Ранее сообщалось, что им станет депутат Антонов. Своих представителей выдвинули фракция ЛДПР (Денисенко) и КПРФ (Бондаренко).

Вероятно, необходимые решения будут приняты до конца недели. Нарушение законных сроков в данном случае облегчается тем, что ответственность за это не установлена и нигде не прописана.

ИСТОЧНИК KP.RU