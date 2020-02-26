В Саратове бизнесвумен задолжала по налогам более 1 млн рублей

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:19:09+03:00

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Сотрудники полиции выявили в Кировском районе Саратова предпринимательницу, которая уклонялась от уплаты налогов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 2017 по 2019 год женщина торговала в розницу сантехникой и предоставляла в налоговую декларации, где были занижены показатели фактически занимаемой площади.

Она недодала более 1 млн рублей. На гражданку завели уголовное дело, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU