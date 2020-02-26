В Саратове бизнесвумен задолжала по налогам более 1 млн рублей
На гражданку завели уголовное дело
Изменить размер текста:
Сотрудники полиции выявили в Кировском районе Саратова предпринимательницу, которая уклонялась от уплаты налогов.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 2017 по 2019 год женщина торговала в розницу сантехникой и предоставляла в налоговую декларации, где были занижены показатели фактически занимаемой площади.
Она недодала более 1 млн рублей. На гражданку завели уголовное дело, расследование продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Бизнес-леди занизила площадь магазина в Саратове для сокрытия налогов
Она уклонилась от выплаты 996 тыс. рублей
ИСТОЧНИК KP.RU