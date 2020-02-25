Бизнес-леди занизила площадь магазина в Саратове для сокрытия налогов

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:46:57+03:00

Она уклонилась от выплаты 996 тыс. рублей

Изменить размер текста: A A

В Саратове бизнес-леди подозревают в сокрытии налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, она включила в налоговые декларации заведомо ложные сведения.

Следствие считает, что с января 2017 по июнь 2019 года индивидуальный предприниматель, торговавшая текстилем в специализированном магазине, в три раза занизила его площадь, чтобы избежать налогов.

Таким образом она скрыла налог на вмененный доход на сумму 996 634 рубля, что является крупным размером.

Преступление выявлено отделом по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения ГУ МВД по Саратовской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU