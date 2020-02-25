Бизнес-леди занизила площадь магазина в Саратове для сокрытия налогов
В Саратове бизнес-леди подозревают в сокрытии налогов.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, она включила в налоговые декларации заведомо ложные сведения.
Следствие считает, что с января 2017 по июнь 2019 года индивидуальный предприниматель, торговавшая текстилем в специализированном магазине, в три раза занизила его площадь, чтобы избежать налогов.
Таким образом она скрыла налог на вмененный доход на сумму 996 634 рубля, что является крупным размером.
Преступление выявлено отделом по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения ГУ МВД по Саратовской области.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU