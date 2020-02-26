В Балашове борттехник Ан-26 отдаст Минобороны 150 тыс. рублей за разбитый самолет
Балашовский суд постановил взыскать с бывшего бортехника-инструктора Юрия Терешина 150 тыс. рублей за разбитый самолет Ан-26. В мае 2017 года мужчина не уследил за курсантом. Тот при посадке отключил исправный двигатель вместо того, который работал со сбоями.
Изначально министерство обороны подало иск в Саратовский гарнизонный военный суд о материальной компенсации в размере свыше 12 млн рублей. Балашовский районный суд постановил, что Терешин должен отдать 11,1 млн рублей за разбитый самолет и 126,3 тыс. рублей за топливо, которым был заправлен воздушный транспорт.
На это решение ответчик подал жалобу, По информации портала balashover.ru 30 января прошло первое заседание в областном суде. Адвокат Лачинов говорил о недоказанности размера иска, отсутствии экспертизы и бедности своего подзащитного.
В итоге 13 февраля областным судом сумма компенсации была снижена более чем в 50 раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU