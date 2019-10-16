Платить 11 млн рублей за сгоревший самолет Минобороны заставляют борттехника-инструктора

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-16T14:50:57+03:00

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Министерство обороны через суд заставляет борттехника инструктора выплатить 12,2 млн за разбившийся под Балашовом самолет Ан-26.

- По версии следствия, в мае позапрошлого года борттехник-инструктор ВВС Юрий Терешин, отвлекшись на ремонт средства связи, не проконтролировал действия курсанта, который при посадке вместо работавшего со сбоями двигателя отключил исправный. Самолет рухнул с высоты в 150 метров. В авиакатастрофе один из курсантов погиб, а еще пять человек, в том числе борттехник Терешин, получили травмы различной степени тяжести, - сообщил «Коммерсантъ».

Ранее Терешин был признан виновным в нарушении правил полетов Саратовским гарнизонным военным судом и приговорен к 4 годам условно.

Ущерб в размере 12 243 967 рублей, в который оценили стоимость самолета и топлива в нем Терешин и его адвокат не признали.

Они предложили оплатить 128 тысяч рубелей за топливо и более 1 млн рублей балансовой стоимость воздушного судна, точнее его лома. При этом обломки самолета в этом случае должны были передать в собственность инструктору.

Балашовский райсуд взыскал с капитана Терешина в пользу Минобороны 11,1 млн руб. за сгоревший самолет и 126,3 тыс. руб. за бывшее в нем топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU