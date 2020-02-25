Следователи начали проверку гибели пенсионера на улице в Балакове
В Балакове Саратовской области следователи начали проверку гибели мужчины на улице.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено утром 25 февраля.
Труп обнаружил прохожий около 06:30 напротив дома №19 по улице Свердлова. Мужчина лежал на земле и не подавал признаков жизни. Очевидец вызвал «скорую помощь», медики констатировали смерть потерпевшего.
Следователи СКР провели осмотр. Было установлено, что погибшему 68 лет, он проживал в Балакове.
Назначена медицинская экспертиза которая установит точную причину смерти пенсионера. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU