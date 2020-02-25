Следователи начали проверку гибели пенсионера на улице в Балакове

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:49:59+03:00

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В Балакове Саратовской области следователи начали проверку гибели мужчины на улице.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено утром 25 февраля.

Труп обнаружил прохожий около 06:30 напротив дома №19 по улице Свердлова. Мужчина лежал на земле и не подавал признаков жизни. Очевидец вызвал «скорую помощь», медики констатировали смерть потерпевшего.

Следователи СКР провели осмотр. Было установлено, что погибшему 68 лет, он проживал в Балакове.

Назначена медицинская экспертиза которая установит точную причину смерти пенсионера. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU