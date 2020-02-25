Возле школы №25 в Балакове лежит труп
Сегодня, 25 февраля, пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником «Проще Простого» рассказал о трагедии, которая произошла на улице Свердлова, 19, в районе школы №25.
Аноним опубликовал в паблике «Типичный Балаково» снимок, где отчетливо видно мертвого мужчину, лежащего на асфальте с неестественно вывернутыми ногами. Его лицо прикрыто покрывалом, рядом с ним стоит полицейская машина.
В комментариях под записью местные жители выразили удивление происходящему.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР подтвердили этот факт, о причинах его смерти не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU