Возле школы №25 в Балакове лежит труп

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:33:38+03:00

В региональном СУ СКР этот факт подтвержден

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 февраля, пользователь соцсети «ВКонтакте» под ником «Проще Простого» рассказал о трагедии, которая произошла на улице Свердлова, 19, в районе школы №25.

Аноним опубликовал в паблике «Типичный Балаково» снимок, где отчетливо видно мертвого мужчину, лежащего на асфальте с неестественно вывернутыми ногами. Его лицо прикрыто покрывалом, рядом с ним стоит полицейская машина.

В комментариях под записью местные жители выразили удивление происходящему.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР подтвердили этот факт, о причинах его смерти не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU