2020-02-24T20:46:52+03:00
Общество

По проектам Володина Саратовская область получит более миллиарда рублей

Таков объем средств, которые должны будут прийти в Саратовскую область в 2020 году
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В группе стороников Вячеслава Володина в Инстаграм появилось обращение к жителям области от спикера ГД.

Володин рассказал о проектах, которые планируется реализвоать в регионе за 2020 год.

- Дорогие друзья, сегодня речь пойдет о проектах, которые мы с вами обсуждали, при этом подчеркивали, что средства должны будут поступить в регион не из федерального бюджета. Мы с вами договорились в этом году первый этап проекта реализовать по реконструкции и строительству новых тротуаров. Это завершение строительства стадиона «Волга» в Саратове. Новое строительство парка имени Марины Михайловны Расковой в Саратове. Это строительство ледовой арены в студгородке. Эти средства должны поступить в течение текущей недели, и надеюсь, нам их будет достаточно, для того чтобы реализовать продолжение строительства школы в Новобурасском районе в Тепловке, школы в Перелюбе. Это запуск новых строек: санатория в Пугачеве и грязелечебницы в Ершовском районе, в селе Чапаевка Ершовского района. Кроме этого, мы надеемся, что нам удастся за счет этих средств завершить реализацию проекта важного в городе Вольске. Речь идет о проекте «Безопасный город». А всего объем средств, которые должны будут прийти в Саратовскую область на эти цели, около миллиарда рублей. Поэтому я надеюсь, что как только средства поступят, - они целевые, окрашенные, - можно будет много полезного сделать для того, чтобы Саратов, Саратовская область многие проблемы смогли решить, - сказал Володин

Володин о проектах на 2020 год в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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По проектам Володина Саратовская область получит более миллиарда рублей
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