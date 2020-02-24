Первую игру плей-офф волейбольного «Протона-Саратов» перенесли на рабочее время в угоду московскому «Динамо»

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:13:39+03:00

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Домашний четвертьфинальный матч женского волейбольного «Протона-Саратов» c московским «Динамо» в рамках плей-офф Чемпионата России перенесен на рабочий день - 28 февраля. Начало игры - в 17.00 в ФОК «Звездный». Об этом сообщили в официальной группе саратовской команды в соцсети.

Представители клуба дали пояснение, что это связано с тем, что у "Динамо" игра в Лиге Чемпионов уже 3 марта и московской команде надо готовиться к ней.

Болельщики «Протона-Саратов» в комментариях в соцсетях выразили неудовольствие переносом игры. Таким образом, переносом матча на рабочий день и рабочее время по их мнению клуб выражает пренебрежение к своим болельщикам.

Напомним, 28 февраля пройдет первый матч плей-офф, второй запланирован на 7 марта в Москве. «Протон-Саратов» занял пятое место по итогам регулярного розыгрыша, а действующие чемпионы России, московское «Динамо» - четвертое.

ИСТОЧНИК KP.RU