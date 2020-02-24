Первую игру плей-офф волейбольного «Протона-Саратов» перенесли на рабочее время в угоду московскому «Динамо»
Домашний четвертьфинальный матч женского волейбольного «Протона-Саратов» c московским «Динамо» в рамках плей-офф Чемпионата России перенесен на рабочий день - 28 февраля. Начало игры - в 17.00 в ФОК «Звездный». Об этом сообщили в официальной группе саратовской команды в соцсети.
Представители клуба дали пояснение, что это связано с тем, что у "Динамо" игра в Лиге Чемпионов уже 3 марта и московской команде надо готовиться к ней.
Болельщики «Протона-Саратов» в комментариях в соцсетях выразили неудовольствие переносом игры. Таким образом, переносом матча на рабочий день и рабочее время по их мнению клуб выражает пренебрежение к своим болельщикам.
Напомним, 28 февраля пройдет первый матч плей-офф, второй запланирован на 7 марта в Москве. «Протон-Саратов» занял пятое место по итогам регулярного розыгрыша, а действующие чемпионы России, московское «Динамо» - четвертое.
ИСТОЧНИК KP.RU