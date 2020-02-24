Вор-сладкоежка в Саратове попался на кадры видеонаблюдения и брызнул газом в лицо продавцу

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:18:37+03:00

Кража произошла в магазине в Елшанке [видео]

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В Саратове вор в магазине попался на краже шоколадок. Процесс присвоения чужих сладостей зафиксировали камеры наблюдения.

Кража произошла в поселке Елшанка Ленинского района Саратова в одном из магазинов сети "Магнит".

Молодой человек сделал два "подхода" к стеллажам с шоколадом, набрав несколько плиток, спрятал запазуху и отправился к выходу.

Видео опубликовал сайт "ЧП-Саратов".

Как выяснилось, он похитил 73 плитки шоколада, а также бутылку оливкового масла.

Его заметили продавцы и предложили сдать украденное. Вместо этого мужчина брызнул перцовым газом в лицо продавцу и оказавшемуся рядом покупателю и сбежал.

Продавца пришлось госпитализировать.

Всех, кто узнал данного гражданина, просят сообщить по номеру 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU