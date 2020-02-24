Вор-сладкоежка в Саратове попался на кадры видеонаблюдения и брызнул газом в лицо продавцу
Кража шоколада в Саратове.#ЧПСАРАТОВ #ЧП https://chpsaratov.ru https://instagram.com/chpsaratov/
В Саратове вор в магазине попался на краже шоколадок. Процесс присвоения чужих сладостей зафиксировали камеры наблюдения.
Кража произошла в поселке Елшанка Ленинского района Саратова в одном из магазинов сети "Магнит".
Молодой человек сделал два "подхода" к стеллажам с шоколадом, набрав несколько плиток, спрятал запазуху и отправился к выходу.
Видео опубликовал сайт "ЧП-Саратов".
Как выяснилось, он похитил 73 плитки шоколада, а также бутылку оливкового масла.
Его заметили продавцы и предложили сдать украденное. Вместо этого мужчина брызнул перцовым газом в лицо продавцу и оказавшемуся рядом покупателю и сбежал.
Продавца пришлось госпитализировать.
Всех, кто узнал данного гражданина, просят сообщить по номеру 02 (102 с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU